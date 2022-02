Ber om full frifinning

Forsvarsadvokat Axel Lange ber om at den tiltalte tidlegare fastlegen blir frifunnen både for fengselsstraff og erstatningskrav. Han seier det ikkje fins tekniske bevis for påstanden om seksuelle overgrep, og at det har vore gjensidige relasjonar. Lange ber retten om å vurdere om ei av kvinnene kan ha dikta opp overgrep frå den tidlegare fastlegen. Han sa i si prosedyre at kvinna ved ein feil kan ha fått opplysningar hos bistandsadvokaten, som representerer fleire av dei andre kvinnene.