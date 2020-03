Ber om fritak frå Stortinget

Fylkesordførar Tove Lise Torve (Ap) er kalla inn som vara på Stortinget frå 23. mars og på ubestemt tid. Ho ber no om fritak frå dette så lenge koronapandemien varer. I søknaden nemner Torve tre grunnar for at ho bør få fritak: karantenereglar, at ho er sjukepleiar og kan måtte trå til i heimkommunen Sunndal, og at ho er ein del av krisestaben i Møre og Romsdal som fylkesordførar. Torve ber om at søknaden om fritak blir behandla raskt.