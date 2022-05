Ber om fritak for eggregel

Det finnes ikke gode grunner til å innføre holdbarhetsdato på 28 dager på egg i Norge som EU krever, mener Helsedepartementet. Nå vil Norge be om unntak. Bakgrunnen for lovendringen fra EU er at deler av Europa sliter med salmonellasmitte. Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sier at i Norge har man salmonellafrie egg, og en innføring av et slikt regelverk er uhørt. I Norge har egg 35 dagers holdbarhet.