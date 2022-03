Ber om frifinning for Ole Ødegård

Forsvarar Halvard Helle ber om at Ole Ødegård blir frifunnen. Helle meiner det ikkje er bevist at Ødegård bevisst har loge for retten og sår tvil om kjæresten sitt truverd. Han sa i sin avslutningsprosedyre at ho har utsett han for eit karakterdrap. Dersom retten likevel kjem til at Ødegård skal dømmast, meiner Helle at han skal dømmast etter ein annan paragraf enn det statsadvokaten ber om. Dette vil eventuelt kunne gje han lågare fengselsstraff.