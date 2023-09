Ber om fortgang

Fylkesordføreren i Møre og Romsdal ber samferdselsministeren få på plass jernbanebru over Lågen i Gudbrandsdalen så snart som mulig.

Dersom ei jernbanebru over Lågen ikke kommer på plass snart, står vi i fare for at godstransporten på Raumabanen forsvinner helt, sier fylkesordfører Line Hoem fra Arbeiderpartiet.

Hvis ikke må godset over på vei og bli fraktet på E136 og E6 med vogntog og det mener Hoem vil være alvorlig både for trafikksikkerhet, klima og miljø.