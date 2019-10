Ber om fire og et halvt års fengsel

En pastor er i Sunnmøre tingrett tiltalt for voldtekt av en 13 år gammel jente. Aktor i saken ber om fire og et halvt års fengsel for mannen. Den tiltalte, som er i 30-årene, har erkjent delvis straffskyld, ifølge Sunnmørsposten. Rettssaken mot ham startet denne uka.