Ber om fengsling etter knivstikking

En mann i 20-årene fremstilles i Romsdals tingrett i dag for varetektsfengsling i fire uker, siktet for grov vold. Mannen ble arrestert i går etter at en annen mann ble stukket med kniv i ei leilighet i Molde. Fornærmede ble utskrevet fra sykehus i går.