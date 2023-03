Ber om fengsel utan vilkår for ung sjåfør

Aktor Magne Kvalvik ber om fengsel i 1 år og 10 månader for den 25 år gamle kvinna som er skulda for aktlaust bildrap i Blindheimstunnelen i fjor sommar.

Aktor meiner det er bevist at ho kolliderte i høg fart med ein møtande bil, og at ho gassa på rett før kollisjonen.

Tre kvinner døydde som følgje av kollisjonen.

Kvalvik meiner det er straffskjerpande at sjåføren køyrde ulovleg fort inne i ein tunnel, og viser også til at ho like før var involvert i ein nesten-kollisjon.

I formildande retning la aktor vekt på at ho har vedgått straffskuld, men seier ho i liten grad har forklart omstenda rundt ulykka.