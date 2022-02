Ber om fengsel i 4 år og 10 månader

Aktor ber om fengsel i 4 år og 10 månader for den tidlegare fastlegen på Sunnmøre som er titalt for å ha utnytta tre pasientar seksuelt. Aktor Magne Nyborg hevdar legen har innynda seg hos sårbare pasientar for å skaffe seg seksuell tilfredsstilling. Han hevda vidare at den tidlegare fastlegen ikkje har noko truverd og har endra forklaringane sine undervegs.

Aktor samanlikna saka på Sunnmøre med dommen til tidlegare fylkesmann Svein Ludvigsen, som i sommar blei dømd til fengsel i fem år for misbruk av tillitsforhold til tre asylsøkarar.