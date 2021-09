Ber om faste møter med Mørebenken

Fylkesordfører Tove Lise Torve ber de åtte nyvalgte stortingspolitikerne fra Møre og Romsdal om faste møter framover, for å ha et tett og godt samarbeid. Det skriver Fylkeskommunen i en pressemelding. Av saker aktuelle saker hun nevner som viktige for fylker er rammevilkår for næringslivet, statlige arbeidsplasser, bærekraft, behovet for styrket nettkapasitet, fornybar energi, grønn omstilling og moglegheitene knytt til havet, samt behovet for satsing på kunnskap, forsking og utvikling. I tillegg har en samferdselsspørsmål som styrket fergefinansiering, opprusting av fylkesvegnettet. Hun ser for seg et møte rundt årsskiftet og ett i løpet av sommeren.