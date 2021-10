Ber om drenering av Åkneset

Frp ber regjeringa legge frem en plan for drenering av fjellskredområdet ved Åkneset i Stranda.

Det er stortingsrepresentant Frank Sve og partileder Sylvi Listhaug som har fremmet et representantforslag om dette.

Sve og Listhaug viser til at NVE nå kartlegger mulighetene for drenering av området, men at kostnadene kan komme opp i flere hundre millioner kroner.

De to ber regjeringa sette NVE i stand til å gjennomføre drenering av Åkneset.