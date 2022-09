Ber om auka lån til fellesjukehuset

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok i dag å be Helse Midt-Norge om ei utvida låneramme for det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal.

Behovet for auka lån skuldast kompensasjon for prisstiging knytt til HMR si investeringsramme og ikkje overskridingar i prosjektet, melder helseføretaket.

– Dette er ein heilt ekstraordinær situasjon og difor vil styret be om å få utvida HMR si ramme til 6,530 milliardar for å sikre at helseføretaket si berekraft blir oppretthald, seier leiar av styret, Ingve Theodorsen og viser til pågåande arbeid med naudsynte investeringar og oppgradering av gamal bygningsmasse i Helse Møre og Romsdal.