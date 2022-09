Ber om at retten stoppar Romsdal Sparebank

Advokat Roger Sporsheim ber retten om at Sparebanken Romsdal blir nekta å kaste ut Eirawater som kunde. Den saudiarabiske hovudaksjonæren har overført store pengesummar dei siste åra, og banken fryktar pengane kan komme frå kvitvasking og terrorfinansiering. I sluttprosedyren sa Sporsheim at selskapet har gjort det dei kan for å dokumentere kvar pengane kjem frå.