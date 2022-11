Ber om at Ole Ødegård blir frifunnen

Forsvarar Halvard Helle ber om at sorenskrivar Ole Ødegård på Nordmøre blir frifunnen. Helle meiner det ikkje kan bevisast at Ødegård snakka usant om forholdet til den tidlegare kjæresten, og iallefall ikkje at det var bevisst.

Tidlegare i dag la aktor ned påstand om fengsel i 45 dagar.

Ødegård blei dømd til fengsel i 30 dagar i tingretten. No skal Gulating lagmannsrett ta stilling til politiet sine bevis i saka, og det er venta dom seinare i haust.