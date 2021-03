Ber om at fødeansatte får ro

I et leserinnlegg skriver administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, at debatten om fødetilbudet er i ferd med å gå sterkt utover fagfolka i førstelinja, og at de nå ønsker å få ro. Han skriver at han har fått tilbakemeldinger fra ansatte om at det er krevende å jobbe på en arbeidsplass som er ofte i media.