Ber om årsaking

Styreleiar i Viking Cruises, Torstein Hagen, ber om årsaking for det som deira gjestar om bord i Viking Sky, måtte oppleve i helga. Hagen seier og at han ikkje nok kan få takka alle som hjalp til, og peiker både på sjølve redningsarbeidet, men og på dei mange institusjonar, lag og privatpersonar som viste omsorg. Selskapet lovar at dei kjem til å følgje opp passasjerane, sjølv om dei har forlate skipet og er på veg heim.