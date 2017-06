Ber om 75 dager fengsel

Aktor ber om 75 dager i fengsel for 24-åringen som er tiltalt i forbindelse med at Tobias Hattrem Moa døde på veg hjem fra fest på Åndalsnes høsten 2015. 24-åringen ble først siktet for vold med døden til følge. Dette ble endret da obduksjonsrapporten viste at hjerneblødning var dødsårsaken, og at dette kan ha oppstått spontant. Bistandsadvokaten la også ned påstand om erstatning til hver av foreldrene på 100 000 kroner.