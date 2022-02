Ber om 600 000 kroner i erstatning

Bistandsadvokat Gerd Haagensen ber om erstatning på 200 000 kroner for kvar av dei tre kvinnene som skal ha blitt seksuelt misbrukt av den tidlegare fastlegen. Haagensen seier dei tre har vore særleg sårbare og at overgrepa skal ha ført til ei klar forverring av ein allereie vanskeleg situasjon. Saka har gått for lukka dører, og bistandsadvokaten ber om referatforbod for deler av dommen som er venta.