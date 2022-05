Ber mor si feire i Molde

MFK-spelar Magnus Wolf Eikrem ber mor si feire cupfinale-sigeren med eit glas champagne heime i Molde. Det sa han til NRK rett etter sigeren. Wolf Eikrem kunne også fortelje at far hans har sitte på tribunen og grete under kampen. Molde FK vann 1-0 over Bodø/Glimt.