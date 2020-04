Ber Molde kjempe for Ågothammaren

Eikesdalen bygdelag ber politikarane i Molde kommune om å arbeide for at Ågothammaren ved Eikesdalsvegen beheld førsteplassen på prioriteringslista for rassikring i fylket. Dei har forståing for at Rauma arbeider for å få fortgang i utbetringa av turistvegen Trollstigen, men meiner dette er to prosjekt som ikkje kan stillast opp mot kvarandre. Dei meiner at fylket heller bør jobbe for at staten gir pengar til utbetring av Trollstigen.