Ber moderpartiet frede regjeringa

Fylkesleiar i KrfU, Henning Holsvik, meiner landsstyret i Krf må frede regjeringa, og stemme nei til mistillitsforslaget mot Listhaug. I dag klokka 12 møtes landsstyret for å diskturere saka. Stridens kjerne er Sylvi Listhaug sitt Facebook-innlegg, der ho anklaga Ap for å sette terroristar sine retter over nasjonen sin tryggleik. Holsvik meiner dette ikkje er alvorleg nok til å felle ei regjering.