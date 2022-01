Ber ministeren svare om Otterdal

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) vil stille spørsmål til statsråden om prioritering av penger til rassikring til Otterdalen i Volda. Vegen til bygda er stengt på grunn av ras, og det er usikkert når den kan åpne igjen. Fagerås vil be regjeringa endre prioriteringene av hvilke vegprosjekt som får penger. Hun sier at hun ventet at Senterpartiet ville prioritere rasfarlige veier i distriktene, framfor utbygging av store motorvegprosjekt.