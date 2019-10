Ber Mæland ta grep

Ordførar i Hornindal og leiar for fellesnemnda for Nye Volda, Stig Olav Lødemel (H), ber kommunalminsiteren Monica Mæland, også frå Høgre, om å samordne dei mange moderniseringsprosessane som no er i gang. Det skriv avisa Møre. Dette vart sagt etter at domstolkommisjonen har foreslått å leggje ned tingretten i Volda og i Molde, og at desse skal samlast til Møre og Romsdal tingrett i Ålesund, med ei avdeling i Kristiansund. Lødemel peiker på at det er fleire institusjonar som har vorte lagt ned i Volda, og at dette kan påverke lokalsamfunnet i stor grad. Han ber no kommunaldepartementet å sjå på kva for konsekvensar dette får for distrikta.