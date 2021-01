Ber lærarane vente på tur i vaksineringskøen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Eldreombod Bente Lund Jaocbsen er ikkje glad for at også lærarane no har kasta seg inn i kampen for å sikre seg den ettertrakta korona-vaksinen raskare. Laurdag blei det kjent at også Utdanningsforbundet har bedt Folkehelseinstituttet vurdere deira plass i køen på nytt.

Bakgrunnen for utspelet til lærarane er avgjerda om at 15.000 helsepersonell likevel får korona-vaksinen samtidig med dei aller eldste og sjukaste.

– Kven er det som vil dytte gamle og sjuke bakover i køen, dei kan jo døy, seier Lund Jacobsen.

Ho fryktar at sterke fagforeiningar skal få gehør hos styresmaktene.

Seier lærarane kan ha heimeskule

Og det er fleire som reagerer på at Utdanningsforbundet no ber Folkehelseinstituttet gjere ei ny vurdering av prioriteringa i vaksinasjonskøen.

Forbundssekretær Trine W. Hagen er ikkje glad for at Utdanningsforbundet no ber om ei ny vurdering av prioriteringa i vaksinasjonskøen. Hagen viser til at lærarane kan arbeide heimanfrå, det kan til dømes ikkje reinhaldarane. Foto: Bjørn Grimstad

Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer vel 6000 reinhaldarar i privat sektor. Forbundssekretær Trine W. Hagen protesterer mot at lærarane skal få eit fortrinn.

– Det er mange som ikkje kan velje om dei vil gå på jobb. Lærarane har trass alt eit visst vern i at dei kan ha heimeundervisning, dersom nokon blir smitta på skulen. Reinhaldarane må berre fortsette å gå på jobb, seier Hagen.

Ber om dokumentert smitterisiko

Også Fagforbundet, som mellom anna organiserer tusenvis av reinhaldarar og bussjåførar ber lærarane tenkje seg om.

Leiar Mette Nord i Fagforbundet hevdar fleire av hennar medlemmar har høgare eksponering for smitte, enn det lærarane opplever. Ho åtvarar mot at dei som ropar høgast, får prioritet i vaksineringskøen Foto: Gorm Kallestad

– Dersom styresmaktene skal gjere endringar, må det gjerast ut frå dokumentert smitterisiko, så det ikkje blir den som ropar høgast som blir høyrt, seier forbundsleiar Mette Nord.

Ho hevdar at det er fleire av hennar medlemmar, både i og utanfor skulen, som er meir eksponerte for koronasmitte, enn lærarane. Nord meiner det beste no er å halde seg til prioriteringslista til Folkehelseinstituttet, der sjuke og gamle har førsteretten.

Ber om å prioritere livredding

Men lærarane er ikkje åleine i ønsket om å rykke framover i køen. Folkehelseinstituttet stadfestar overfor NRK at fleire grupperingar, foreiningar og enkeltpersonar har tatt kontakt dei siste dagane.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet seier alle som no ber om å få prioritet, i realiteten ber om å få forrang framfor gamle og sjuke. Foto: Tor Erik Schrøder

Utdanningsforbundet er ikkje samde i at deira utspel inneber at dei ønskjer å gå forbi gamle og sjuke i køen. Men det stadfestar overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Han seier til NRK at alle som no ber om å få prioritet, i realiteten ber om akkurat det.

– Eg syns ikkje det er rett i det heile tatt. Det er viktig at vi får skulegang for ungane våre framover, men no må vi redde liv. Og så får lærarane komme i neste runde, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen.