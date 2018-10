Ber Kristiansund tenke nytt

Regjeringen gir 5 millioner kroner til å tenke nytt i kulturhussaken i Kristiansund. Det kom frem i en budsjettlekkasje i dag. Prosjektets søknad på 238 millioner kroner ble for høy for regjeringen. De får derfor penger til å planlegge på nytt og komme innenfor en ramme på 150 millioner statlige kroner. Klarer de det, vil beløpet bli gitt på et senere tidspunkt.