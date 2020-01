Ber kommunene ta nye initiativ

Kommunalminister Monica Mæland (H) mener kommunereformen ikke har gitt en god nok kommunestruktur. Mæland som holdt innlegg under Nyttårskonferansen i Molde i dag, sa at kommunerformen vil fortsette og oppfordret kommunene til å ta initiativ til nye samtaler. Kommunalministeren tror små kommuner vil få problemer i konkurransen om fagfolk. Mæland avviser at regjeringen vil straffe de små kommunene økonomisk.