Ber kommunane ha felles reglar

Fylkesmannen i Møre og Romsdal råder alle kommunane i fylket om å ha dei same reglane når det kjem til karantene – Eg oppmodar om at alle 26 kommunar i fylket lagar same karantenereglar, seier Rigmor Brøste til NRK. Fylkesmannen tilrår at heimekarantene på 14 dagar skal gjelde personar som kjem frå fylka Oslo, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Vestland, men at det blir gitt unntak for personar og transport som er naudsynt for å sikre forsvarleg drift av samfunnskristisk funksjonar.