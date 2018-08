Ber kollegaer om å roe seg

Sunnmøre Regionråd kaller inn til ekstraordinært styremøte mandag for å stoppe den betente ordførerkrangelen om den påbegynte Nordøyvegen. For ei uke siden møttes flere ordførere på søre Sunnmøre og uttrykte svært stor skepsis til milliardprosjektet på grunn av store overskridelser. Nå sier Strandaordfører og leder i rådet, Jan Ove Tryggestad i Senterpartiet at han skal be alle parter roe seg ned, melder Sunnmørsposten.