Ber Høie svare om ABE-reform

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) vil ha svar på hvilke konsekvenser den såkalte ABE-reformen har hatt for Helse Møre og Romsdal. Det skjer i et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) ble innført i 2015 for å få innsparinger og effektivisering i statlige virksomheter, men reformen har møtt kraftig kritikk. Holen Bjørdal spør om hvor store kutt Helse Møre og Romsdal har fått i sum etter at reformen ble satt i verk.