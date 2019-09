Ber helseministeren om hjelp

I eit brev til helseministeren skriv folkeaksjonen for Volda sjukehus at Bent Høie bør stoppe nedlegginga av traumefunksjonen ved Volda sjukehus. I brevet skriv nestleiar i aksjonsgruppa, Jørund Knardal, at om det blir lagt ned, vil det bryte med Nasjonal helse- og sjukehusplan som er vedteken i stortinget, og at helseminister Bent Høie bør stoppe forslaget.