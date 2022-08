Ber helseministeren om å rydde opp

Stortingsrepresentant Helge Orten fra Høyre mener helseministeren sår tvil om hva det nye sykehuset på Hjelset skal være i fremtiden.

Opprinnelig skal føde- og akuttilbudet for Nordmøre og Romsdal samles på Hjelset. Men i følge Hurdalsplattformen skal Kristiansund ha et fødetilbud også etter at sykehuset på Hjelset står ferdig dersom det er forsvarlig.

Orten viser også i sitt skriftlige spørsmål til statsråden til utspill fra Senterpartiet om at Kristiansund skal beholde akutt- og fødetilbudet i fremtiden.

Helseminister Ingvild Kjerkhol svarer at det nye sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt. Men Orten mener dette innebærer en dobbelkommunikasjon som helseministeren burde ha ryddet opp i.

Torsdag skal helseministeren til Kristiansund for å møte sykehusledelsen, tillitsvalgte og ordførere som følge av at fødeavdelinga fortsatt er stengt, og klinikkledelsen har trukket seg.