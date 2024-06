Ber helseministeren om å gripe inn

Eit samrøystes fylkesting ber helseministeren gripe inn for å forhindre at Helse Midt-Noreg kuttar kraftig i den døgnbaserte behandlinga ved rehabiliteringsinstitusjonen Muritunet i Valldal.

Helse Midt-Noreg vil ha ei sterk dreining over på dagtilbod og politiklinikk. Men for Muritunet kan dette vere kroken på døra for vidare drift.

Marit Aklestad (SV) meiner at dette er svært dramatisk.. – Det handlar om å ha nok plassar til døgnrehabillitering når ein treng dette. Det er tidskritisk, og vi må gjere det vi kan for å unngå dette.

Både Per Ivar Lied (Sp) og fylkesordførar Anders Riise er kritisk til det Helse Midt-Noreg legg opp til og peikar på at dette er den einaste ideelle institusjonen i Møre og Romsdal som har eit slikt tilbod i dag.

– Det er alvorleg for pasientane og det handlar om mange arbeidsplassar, seier Lied.