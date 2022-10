Ber helseforetaket komme med en plan

Helseministeren konstaterer at Helse Midt-Norge har fulgt opp stortingets anmodningsvedtak, men har ikke lykkes med å rekruttere tilstrekkelig med fagpersonell for å sikre stabil drift på en faglig forsvarlig fødeavdeling i Kristiansund.

– Avdelingen vil bli gjenåpnet dersom et faglig forsvarlig tilbud kommer på plass, men Helseministeren vil ikke instruere helseforetaket til en gjenåpning uten at grunnlaget for faglig forsvarlig drift er tilstede, skriver de i en pressemelding.

Helseministeren ber helseforetaket komme tilbake med en plan for hvordan kan man styrke tilbudet for fødende og innen barselomsorgen på Nordmøre nå og etter 2025.