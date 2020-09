Ber Helse Midt-Norge følge opp

Styret i Sunnmøre Regionråd klare forventninger om at Helse Midt følger opp konklusjonene fra Magnussen 2 modellen som er den reviderte modellen for ressursfordeling mellom helseforetakene. Det skriver regionrådet i en pressemelding. I følge regionrådet fanger denne modellen mange flere hensyn enn den forrige og vider på en tydelig måte at Helse Møre og Romsdal er underfinansiert.