Ber gjestar om å vere obs

Ørsta kommune ber om at gjestar som har vore på uteplassen Tredet i Volda 17.09 om å ha låg terskel for å teste seg ved symptom, då ein kan ha vore utsett for koronasmitte den dagen.

Det gjer dei etter at kommunen i dag melding om eit nytt smittetilfelle med covid-19. Vedkomande testa seg på grunn av symptom. Smittevegen er førebels ukjend. Nærkontaktar er varsla.