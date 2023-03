Ber Fylkestinget rydde opp i R8Me og Fylkeshussaka

Kontrollutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune har vedteke å be Fylkestinget rydde opp i den pågåande saka om R8Me-oppkjøpet i 2021. Fylkeshuset AS skal ha brukt millionar av skattekroner for å kjøpe aksjar i eit selskap av ein tilsett i fylkeskommunen.

Prosessen kring dette vart skildra som uoversiktleg i ein rapport av selskapet Deloitte, og kontrollutvalet meiner saka bør granskast nøye.