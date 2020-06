Ber forlenga forvaring i tre år

Statsadvokatane i Møre og Romsdal ber i ein tiltale om forlenga forvaring i tre år, for den no 44 år gamle kvinna, som drap seks år gamle Kim Eirik Salmela Farstad, skriv Tidens Krav. Det er sett av to dagar til behandling av saka i Oslo tingrett.