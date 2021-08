Ber foreldre hente ungene sine

Barnehagen Gnist Nordstrand i Giske må stenge etter at flere barn og ansatte er blitt smittet av korona. Per mandag har to ansatte, ni barn og fem foreldre fått påvist smitte. Det melder kommunen. Barnehagen ber nå alle foreldre om å hente barna sine. Alle avdelingene ved barnehagen går over til rødt nivå, og barna kan komme tilbake når de har testet negativt. – Det er nå ekstra viktig at folk holder seg hjemme og tester seg ved nyoppståtte symptom på luftveisinfeksjon, sier kommuneoverlege i kommunen, Anne-Line Sommerdalen.