Ber foreldre følge rådene

Flere skoler i Ålesund opplyser at de har fått tilbakemelding om at veldig mange barn i grunnskolealder har funnet sitt samlingspunkt på kjøpesentrene. Dette gjelder blant annet Ørskog skule, Volsdalen skole og Hessa skole. Skolene ber om at foreldre følger rådene fra Folkehelseinstituttet om at man ikke skal ferdes på områder hvor det samles mange mennesker og oppfordrer foreldre til å passe på at barna ikke samles i større grupper.

Sula kommune advarer sterkt mot grupper som dukker opp i sosiale medium, der det tilbys barnepass. De legger til at hensikten med å stenge barnehager og skoler er å hindre spredning av viruset og å ha kontroll på smittesporingen.

Her er «reglene» for hvor sosial du kan være: