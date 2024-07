Ber folk vise meir omsyn til sauer

Turistforeininga i Romsdal ber folk vise meir omsyn til sauer når dei ferdast i utmark og i fjellet.

Det skriv Åndalsnes Avis.

Turistforeininga har fått tips frå bønder om at det har vore fleire angrep frå hund mot sau i Romsdalsfjella dei siste vekene. Dette har ført til skremte og døde sauer. Arnstein Salthammer Eide i turistforeininga seier sauer også kan bli skremde av terrengsyklistar og joggarar, og at det er viktig at alle tar omsyn til dyra når dei er på tur.