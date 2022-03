Ber folk vere forsiktige med bruk av eld

Olav Helt Brubakk, brannsjef i Hareid og Ulstein brannvesen, seier at det er eit stort området som har blitt brent i terrengbrannen i Ulsteinvik.

– Vi hadde mannskap som jobba frå tre sider for å sløkke brannen. Vi har kontroll no, men det er nokre små flammar her og der, så vi held framleis på med ettersløkking, seier han.

Det er svært tørt i terrenget no og Brubakk ber folk vere forsiktige ved bruk av eld.

– Det er for tidleg å seie kva som er årsaka til brannen. Men no er det så tørt at folk må vere forsiktige med å tenne bål og grillar ute i terrenget eller å kaste frå seg sigarettar no, seier brannsjefen.