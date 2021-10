Ber folk være obs

Nordmøre og Romsdal Brann og redning skriver på Twitter at de har fått mange henvendelser om hjelp i forbindelse med vann i kjellere.

Kapasiteten er sprengt og det vil ta tid å hjelpe alle. De ber alle som opplever eller er bekymret for vann i kjeller om å fjerne gjenstander av verdi eller sørge for at møbler blir plassert slik at de ikke blir ødelagt av vann.

Det kraftige regnværet skapte store problemer med vann i kjellere flere steder i Møre og Romsdal i går.