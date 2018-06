Ber folk være forsiktige

Reiselivssjef i Rauma, Hilde Gråberg Bakke, synes at basehoppulykken i Rauma i går kveld er svært tragisk. En person omkom i ulykken. Kommunen markedsfører seg som et sted for naturglade mennesker. Gråberg Bakke vil ikke fraråde folk å drive ekstremsport, men ber folk vise respekt for naturen. – Vi ber våre gjester om å ta vare på sikkerheten, først og fremst, og kjenne sine begrensninger, sier hun.