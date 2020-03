Ber folk unngå besøk på sjukehusa

Helse Møre og Romsdal ber pårørande unngå besøk inne på sjukehusa om det ikkje er heilt nødvendig. - Vi ber besøkande som har eit særskilt behov om å ta kontakt med avdelinga før dei kjem. Dette gjer vi for å redusere risikoen for smitte inne på sjukehusa, seier fagdirektør Torstein Hole. For fødande er det kun partnar som får komme på barselbesøk.