Ber folk ta vaksine

Influensavaksine til risikogruppa og helsepersonell med pasientkontakt er no komen til Ålesund. Kommuneoverlege Olav Mestad seier at det er spesielt viktig at flest mogleg vaksinerer seg i år. – Det er lågare immunitet i befolkninga og samtidig utbrot med koronavirus og influensa kan føre til at mange blir sjuke og døyr. Ta kontakt med fastlegekontoret ditt eller arbeidsgivar for å bli vaksinert, oppfordrar Mestad.