Ber folk registrere bommar

110-sentralen i Møre og Romsdal ønskjer å sette fokus på bommar som blir sett opp i og rundt kaianlegg, burettslag, hyttefelt og eigedomar. – Når det står om sekund ved brannar, ulykker eller sjukdom, kan ein låst bom bli eit forsinkande og frustrerande hinder, også for utrykkingskøyretøy, skriv dei i ei pressemelding. Dei ber difor om at folk tek kontakt og få registrert bommane deira inn i 110-sentralen sitt digitale system, slik at dei kan ha ei god oversikt.