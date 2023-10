Ber folk passe på når dei lagar mat

Nordmøre brann og redning vektlegg at det er viktig å passe på når ein lager mat. På Facebooksida si skriv dei at dei i helga måtte rykke ut etter at ein røykvarslar hadde blitt løyst ut i ein bustad.

Då dei kom til staden var det mykje røyk i ein hybel i kjellaren av bustaden. Den som budde der hadde sovna frå ein pizza i omnen.

– Heldigvis fekk dei andre bebuarane i huset vekt vedkomande og fekk personen ut. Vaktlaget anslår at det ikkje skulle så mange minutt til før personen aldri hadde vakna igjen, skriv Nordmøre brann og redning på Facebook.

Dei skriv vidare at dei har hatt fleire utrykkingar knytt til matlaging dei siste vekene og ber folk om å passe på når dei lager mat. Dei oppfordrar også folk til å sjekke at røykvarslarane fungerer.