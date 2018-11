Ber folk om å klage på ventetida

Pasientombud Runar Finvåg mener at folk ikke må godta de lange ventetidene på MR-undersøkelser på Nordmøre. Finvåg ber nå folk om å klage slik at problemet blir mer synlig. Pasienta med brudd i lårhalsen og ryggen må vente i over to måneder på å få MR-undersøkelse på Nordmøre og ventetida har økt kraftig siden i sommer. Dette er for lenge, mener pasientombudet.