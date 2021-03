Ber folk la være å avbestille

Helse Møre og Romsdal ber folk om å ikke avbestille sykehustimene sine. Det har i dag kommet flere avbestillinger bekrefter fagdirektør Torstein Hole. – Jeg skjønner godt at pasientene er engstelige, både for å møte på sykehuset og for kollektivtransport, men det er viktig å møte til timene. De har søkt seg til spesialishelsetjenestene, og det kan være underliggende sykdommer, sier Hole.