Ber folk hente inn søppeldunkar

Andrea Sæverud, dagleg leiar i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, fortel at dei har folk ute både i dag og i morgon for å hente renovasjon.

– Vi gjer fortløpande vurderingar av sikkerheita til våre eigne folk og bilane, seier ho.

Dei vil heller ikkje at dunkane skal flyge av garde etter tømming, og kjem difor til å prøve og legge dei ned etter tømming. Dei ber også folk om å ta dei inn igjen så snart som råd. Anbefalinga er også å ikkje sette ut dunkane i kveld, feste dei eller sette dei i ly for vinden, for å unngå at dei flyg av garde før henting i morgontidleg.